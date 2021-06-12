Жителей столичного региона предупредили о переносе купального сезона

Жители Москвы и Подмосковья смогут открыть купальный сезон только во второй половине следующей недели. Причиной этому стали дожди, из-за которых вода не успела прогреться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до +20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение [начала купального сезона]. Она прогреется где-то в середине следующей недели, к четвергу, до таких показателей», — процитировал синоптика ТАСС.

Сейчас температура воды в столичном регионе находится на отметке +17…+18 градусов. Достаточно прогреться водоемам помешали дожди, которые наблюдаются уже несколько дней.

Ранее Вильфанд говорил, что купальный сезон в Москве и области должен стартовать ближе к выходным дням. Синоптики ожидали, что вода прогреется до +20…+22 градусов. При этом в Подмосковье пляжи уже подготовили для отдыхающих. Всего заработали 118 пляжей и 94 зоны отдыха. Перед открытием дно водоемов чистили от опасных предметов и ила. На самих пляжах предусмотрели душевые, туалеты и кабинки для переодевания.