Дождь со снегом в Москве и области. Синоптики дали неутешительный прогноз на выходные

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшой дождь с мокрым снегом. Столбики термометров смогут подняться до пяти-семи градусов со знаком плюс в столице, а в Московской области в некоторых районах похолодает до +3 градусов.

Всему виной — циклон, который в эти дни формирует холодный воздух над европейской частью России. Из-за него в регионе наблюдается небольшое похолодание. Также возможны порывы ветра до десяти метров в секунду.

Синоптики рассказали, что пока температурные значения отстают от апрельской нормы на два-три градуса.

Обычно тепла в это время ожидать не стоит, ведь весна приходит в центральную часть России обычно чуть позже. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что потеплеть может во второй половине апреля.

Ранее синоптики пожаловались на то, что из-за коронавируса качественные данные по погоде получать все сложнее. Ведь раньше метеорологи опирались и на информацию от авиаперевозчиков, которые мониторили состояние атмосферы. Сейчас число полетов значительно сократилось, от этого может пострадать и качество прогнозов, заявили специалисты.