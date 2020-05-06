Дождь, гроза и шквалистый ветер ожидают Москву 6 мая

Гроза и проливной дождь ждет москвичей 6 мая. МЧС рекомендовало жителям столицы быть осторожнее на дорогах.

Как сообщили в региональном ведомстве, погода испортится в Москве после полудня. Дождь, гроза и порывы ветра до 15–20 метров в секунду могут продолжатся весь день и вечер вплоть до 01:00 7 мая.

МЧС советует соблюдать водителям скоростной режим и не забывать о дистанции при грозе. Вспышки молнии могут ослепить человека и привести к ДТП. Также в плохую погоду лучше обходить шаткие конструкции, деревья, а также не оставаться около водоемов.

Ранее ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что май будет в России теплым. Температура воздуха превысит средние значения.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «360», что аномально теплая погода сохранится в Москве до 7 мая. После этого температура понизится и приблизится к месячным показателям.

«Во второй половине дня четверга начнется понижение температуры. 8 мая же максимальная температура — 15–17, в субботу дневные температуры останутся примерно такими же, но ночные опустятся до 6–8 градусов», — отметил Вильфанд.