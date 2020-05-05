Солнце, ливень, град и снова солнце. Синоптик объяснил резкие перемены погоды в Москве и области

Аномально теплая погода продлится в Москве до 7 мая. После этого температура понизится и приблизится к привычным для этого времени года значениям. Об этом рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что изменчивая погода, которая наблюдается в последние дни — норма для нынешнего месяца. Это совершенно нормально, что чистое небо сменяется грозой, которая быстро заканчивается, а вместо нее тут же появляется солнце.

Майская погода — неустойчива, ее даже в искусстве описывают так. Вспомните арию- «сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер в мае». Это совершенно нормальное, естественное условие в умеренных широтах. Майская погода вариабельна, и это полностью соответствует прогнозу Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура сейчас выше нормы. Из надоедливого апреля, вторая половина которого была холодным, сразу перескочили в июльскую. Свойственная этому месяцу жара наблюдалась 3 мая — в этот день столбик термометра показывал +23-25 градусов. По словам Вильфанда, сейчас мы находимся по климатическим характеристикам в середине июня.

«Важно обратить внимание, что ночные температуры очень высокие. Минимальная температура в ближайшие несколько суток будет в диапазоне 12-13 градусов. Это по-настоящему летний температурный фон. Дневная температура превышает многолетнее значение — примерно на пять градусов», — пояснил он.

Это связано с тем, что сейчас наблюдается воздействие западных и юго-западных потоков. Атмосфера неустойчива — именно из-за этого происходят майские грозы. Однако аномально теплая для мая погода продлится всего несколько дней. При этом она продолжит оставаться нестабильной — переменная облачность, с небольшими, но интенсивными дождями будут сменяться солнцем.