Экология 26 декабря 2022, 16:00 Декабрь 2022 года в Москве стал самым снежным месяцем в истории Метеоролог Вильфанд: декабрь нынешнего года стал самым снежным за всю историю в Москве Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Декабрь 2022 года побил исторические рекорды за всю историю наблюдений по количеству выпавших осадков. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Рекордсменом по количеству осадков досрочно стал декабрь 2022 года. Ранее по осадкам лидировал декабрь 1981-го, когда выпало 111,5 миллиметра осадков за месяц», — отметил он.

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Синоптик уточнил, что в текущем декабре уже выпало 111,6 миллиметра осадков.

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По словам Вильфанда, на этой неделе москвичей еще ждут обильные осадки, так что до конца месяца рекордное значение увеличится еще больше.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве снег пойдет вечером во вторник. При этом в новогоднюю ночь россиян ждет очень теплая погода, температура поднимется выше климатической нормы.

На прошлой неделе плохая погода стала причиной отмены или задержки более 60 рейсов из столичных аэропортов.