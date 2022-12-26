Общество 26 декабря 2022, 08:39 Москвичам пообещали облачную погоду в начале недели Синоптик Леус: Москва окажется во власти антициклона 26 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Первый день недели для москвичей пройдет без существенных осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в понедельник температура воздуха в столице окажется на отметке от -4 до -6°, а по области от -3 до -8°. При этом атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что выше нормы. Ветер восточный 1–6 м/с. Однако уже во вторник ожидается снег, но без сильного ветра.

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«Во вторник днем временами снег, к вечеру повышение температуры до -1…-3°», — написал он.

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Несмотря на незначительное похолодание, ранее россиянам в новогоднюю ночь пообещали мягкую погоду. Так, на 80% территории страны температура прогнозируется около и выше нормы.

В Москве и Петербурге воздух прогреется до +2 градусов. Однако жителям Сибирского федерального округа, Красноярского края, Омской, Новосибирской и Тюменской областей и Якутии не стоит ожидать оттепели. В регионах будет холодно.