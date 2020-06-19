Собранное в Норильске топливо утилизируют в течение трех месяцев

19 июня глава МЧС России Евгений Зиничев, президент компании «Норникель» Владимир Потанин и губернатор Красноярского края Александр Усс вновь посетили место ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске.

Делегация осмотрела полигон хранения загрязнённого грунта, облетела акватории рек Амбарная и Далдыкан, а также побывала в лагере спасателей на месте ликвидации ЧС. Об итогах визита глава МЧС, президент «Норникеля», губернатор края, а также глава Росприроднадзора Светлана Радионова отчитались перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по видеосвязи.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, как компания планирует осуществить следующий этап ликвидации последствий аварии — утилизацию откачанного топлива и загрязнённого грунта.

«С водными ресурсами, точнее с водно-топливной смесью мы предполагаем справиться за 2,5-3 месяца, нам помогают в этом нефтяники, у них есть подрядчики, которые много раз такого рода проблемами занимались. Что касается грунта, то это мы делаем в основном своими силами, и планируем, нам законодательство отводит на это 11 месяцев, чтобы мы с этой проблемой справились. Мы рассчитываем, что мы справимся», — отметил Потанин.

По словам министра МЧС Евгения Зиничева, одновременно с этапом ликвидации разлива можно говорить о начале работы над восстановлением экологической обстановки. По инициативе Минприроды была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители научного сообщества, экологи, участники ликвидации аварий в северных широтах России. Они помогут составить подробный план по возвращению экосистемы региона в прежнее состояние.

Первичный расчёт ущерба, нанесённого окружающей среде, рассчитывается сейчас Росприроднадзором по методике, утвержденной Министерством природных ресурсов, и будет представлен 1 июля. Глава организации Светлана Радионова подчеркнула, что их специалисты будут сопровождать все мероприятия по ликвидации последствий аварии до полного восстановления экосистемы. Кроме того, будет проведена проверка других подобных объектов в стране.

«426 предприятий в арктической зоне — это наша первоочередная задача. И по климатическим условиям, и по степени важности мы так определились. Эти предприятия будут затронуты проверками начиная с июля месяца», — сообщила Радионова.

Министр МЧС добавил, что для перемещения топлива, собранного в специальные герметичные резервуары у берегов реки Амбарной и на территории ТЭЦ-3, было придумано возможное решение — гибкий трубопровод. «Естественно, должна быть обеспечена безопасность хранения ёмкостей, пока эта задача не будет решена», — сказал Евгений Зиничев.

К 19 июня спасателям удалось откачать более 32 тысяч кубометров водотопливной смеси — с поверхности реки Амбарная и территории пострадавшей ТЭЦ-3. Кроме того, более 103 тысяч тонн загрязнённого поверхностного грунта были сняты и вывезены в специальные крытые ангары. 65 тысяч квадратных метров территории были обработаны сорбентами.

29 мая на территории норильской ТЭЦ-3 предположительно из-за просадки грунта произошла разгерметизация одного из резервуаров. Вследствие этого около 21 тысячи тонн топлива разлилось на близлежащей территории и попало в водоёмы. В данный момент активная часть сбора разлившегося дизеля завершена. По данным Росприроднадзора, ПДК нефтепродуктов в жизненно важном для местных жителей озере Пясино в норме, а концентрация топлива в реках снизилась в тысячи раз и сейчас превышена в 8-20 раз, в зависимости от погодных условий.