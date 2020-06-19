«Норникель» вложил 5 млрд рублей в ликвидацию разлива топлива в Норильске

«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Компания вложила в устранение ЧС пять миллиардов рублей.

Об этом рассказал совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. «360» ведет прямую трансляцию.

Компания активно участвует в этой работе. Более двухсот специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвует. Кроме того, мы полностью финансируем эти работы. На сегодняшний день профинансировано около 5 миллиардов рублей Владимир Потанин.

Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию разлива топлива в Норильске не потратят ни одного рубля из бюджета России. Все необходимые расходы покроет сама компания.

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в Норильске произошла 29 мая. Из-за разгерметизации топливного бака в воду и грунт попало около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Они загрязнили реки Далдыкан и Амбарную, которая впадает в озеро Пясино.

Последствия ЧП видны даже из космоса. Владимир Путин ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Следователи возбудили четыре уголовных дела. В «Норникеле» основной причиной ЧС считают потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.