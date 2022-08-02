Благовещенск ушел под воду после мощного ливня

На Благовещенск обрушился мощный ливень. Вода поднялась на 25 сантиметров и затопила центральные улицы. Последствия катаклизма показал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что автомобили вынуждены передвигаться с риском получить гидроудар двигателя, а пешеходы переходят дорогу практически по колено в воде. Также несколько районов города остались без электричества.

В конце июля мощный дождь накрыл Сочи, на город за два часа выпало 89 миллиметров осадков. В Сети появились видео, на которых видно, что потоки воды сносят припаркованные автомобили. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации во всех районах Сочи, писал RT.

В начале прошлого месяца ураган прошел в Московской области, повалив 29 деревьев, пять человек пострадали.