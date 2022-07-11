Последствия урагана устранили в Подмосковье

Главное управление содержания территорий взяло под контроль устранение последствий урагана, который прошел в Подмосковье 10 июля.

«Устранять последствия стихии начали сразу, как только ветер успокоился и дождь стих. Коммунальные службы и ответственные организации в округах провели мероприятия по ликвидации последствий урагана», — сообщила руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

В 13 городских округах повалило 29 деревьев. В настоящее время 18 деревьев убрали. По 11 — ведется опиловка. Еще ведутся работы в Воскресенске, Раменском, Балашихе, Мытищах, Ленинском, Зарайске, Домодедове и Кашире.

В результате падения деревьев пострадали два человека в городском округе Балашиха и три — в Воскресенске.

В воскресенье в Москве и Московской области прошел ураган: с 18:00 наблюдались гроза, ливень и град с порывами ветра до 25 метров в секунду.

О том, как уберечь себя во время урагана, рассказал заслуженный спасатель России Александр Курсаков.