Аномальный холод установился на юге России

На смену теплу пришел аномальный холод. На юге России температура опустится на четыре градуса ниже нормы.

«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на два-четыре градуса в ближайшие дни», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

В воскресенье, по словам синоптика, температура в этих регионах будет ниже нормы на два градуса, в понедельник будет еще холоднее. Аномально прохладно на юге будет до четверга.

Плохая погода, кроме того, установилась в Поволжье. В Татарстане все воскресенье будет сильный ветер и холод, местами пройдет дождь и мокрый снег. Штормовое предупреждение объявлено для Саратовской области. Снег и сильный ветер ожидаются на востоке Поволжья. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

В столичном регионе в воскресенье будет облачно, без осадков. Температура поднимется до +9 градусов, ветер — северо-западный. Ночью столбик термометра опустится до нуля градусов. А с понедельника воздух в столице и городах Московской области будет прогреваться до 16 градусов.