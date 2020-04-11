Начало следующей недели будет теплее нормы

Погода в России на следующей неделе будет меняться, но температура в ее начале поднимется выше нормы как минимум на пять градусов. Во вторник ожидаются дожди, но днем температура повысится до 10-11 градусов тепла.

Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже в среду и четверг температура резко понизится днем до 6–7 градусов, ночью опустится до нуля. Ожидаются осадки, возможно в виде снега, но формирование устойчивого снежного покрова не прогнозируется», — сообщил синоптик. По данным Вильфанда, в пятницу температура повысится на три-четыре градуса.

Он уточнил, что в ближайшие пять дней устойчиво теплая погода, до 10-15 градусов, будет наблюдаться в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Туве и Бурятии. В Читинской области температура поднимется до 20 градусов.

Центр погоды «Фобос» на эти выходные пообещал жителям Москвы и Подмосковья дождь с мокрым снегом и похолодание до трех градусов тепла.