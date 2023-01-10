Общество 10 января 2023, 08:39 Якутия не уступает по холодам. В селе Жилинда зафиксировали -61 градус Гидрометеорология Якутии зафиксировала -61 градус в селе Жилинда РИА «Новости»

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Вторник выдался самым холодным для жителей села Жилинда Оленекского района Якутии. Там столбики термометров опустились до -61 градуса. Об этом сообщило Якутское управление по Гидрометеорологии.

«В селе Жилинда Оленекского района Якутии днем -61 градус, давление 757 миллиметров ртутного столба, штиль», — сказано на карте погоды.

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При этом морозы от -45 и ниже установились в девяти районах республики. На северо-западе и северо-востоке Якутии ночная температура достигает -50 градусов. Синоптики предупредили, что 12 января в северных районах столбики термометров опустятся до -63 градусов.

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В столице республики городе Якутске днем 10 января температура воздуха составила от -34 до -36 градусов, пошел небольшой снег при северо-восточном ветре 1-5 метров в секунду.

Днем ранее на полюсе холода в Оймяконе зафиксировали -59 градусов. Недавно столбики термометров там опускались до -61 градусов.

Между тем в столице России11 января ожидается сильный ветер. Синоптики предупредили, что местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.