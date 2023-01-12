Экология 12 января 2023, 05:02 Вильфанд объяснил изменчивость погоды это зимой Вильфанд: изменчивость погоды зимой связана с солнечной энергией Unsplash

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Переменчивость зимней погоды выше, чем летней, это объясняется небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим. Об это РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зимой изменчивость погоды существенно больше, чем летом. Это связано с тем, что зимой солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеорологические факторы. Межсуточная изменчивость зимой в два раза выше, чем летом», — пояснил Вильфанд.

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Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что летом Солнце, наоборот, является важным фактором — любое понижение температуры компенсируется солнечной энергией. Вильфанд подчеркнул, что погодные перепады, которые происходят этой зимой, довольно редко случаются.

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Синоптики зафиксировали в Оймяконе 59-градусные морозы. Оймякон и Верхоянск являются в Якутии полюсами холода, то есть районами с наиболее низкими зарегистрированными температурами. На Урале, а также в Сибирском и Приволжском федеральных округах температура воздуха упала на 20 градусов ниже климатической нормы.