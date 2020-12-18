Аномально толстый лед образовался в Каспийском море

Необычно толстый слой льда образовался на севере Каспийского моря. Показатели превышают привычные для этого времени года параметры примерно на треть.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что «ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные показатели».

«Начал замерзать север Каспийского моря. <…> Речь идет о толщине и площади льда», — подчеркнул специалист.

Вильфанд добавил, что из-за значительных морозов на юге европейской части России раньше обычного начало замерзать Азовское море. Ледостав устанавливается на Таганрогском заливе.

Со следующей недели в европейской части РФ как раз похолодает. Температура опустится на два-три градуса. В Москве будет около -3…-8 в понедельник.

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