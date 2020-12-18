Аномально толстый лед образовался в Каспийском море
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что «ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные показатели».
«Начал замерзать север Каспийского моря. <…> Речь идет о толщине и площади льда», — подчеркнул специалист.
Вильфанд добавил, что из-за значительных морозов на юге европейской части России раньше обычного начало замерзать Азовское море. Ледостав устанавливается на Таганрогском заливе.
Со следующей недели в европейской части РФ как раз похолодает. Температура опустится на два-три градуса. В Москве будет около -3…-8 в понедельник.
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