Жителей европейской части России предупредили о похолодании

С 21 декабря в европейской части России ожидается похолодание на два-три градуса. В Москве температура понизится до минус трех-восьми градусов, днем 22 декабря прогнозируются 6-11 градусов мороза.

Как сообщает RТ, на север Центрального федерального округа поступит атлантический воздух, и отклонения от нормы составят шесть-восемь градусов тепла.

«В Москве температура будет до конца недели теплая, заметно теплее нормы. Ночные температуры -3…-5 °C, дневные 0…-2 °C. Начиная с понедельника, 21 декабря будет умеренное понижение температуры. Это касается всего Центрального федерального округа», — приводит РИА «Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он предсказал югу Карелии мокрый снег и дождь, гололед в Коми, и порывистый ветер до 23 метров в секунду в Ненецком АО.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве будет до минус восьми градусов. Снегопад не ожидается. В Подмосковье днем температура опустится до -10 градусов.