Айсберг размером с американский штат идет на таран острова в Атлантике. Что может произойти?

Самый большой в мире айсберг приближается к острову в Южной Атлантике. На этой территории никто из людей не живет. Но глыба льда размером с американский штат может нанести серьезный ущерб дикой природе. При этом российские специалисты считают, что ни о каком непоправимом вреде речи не идет, так как экосистема восстановится сама.

Впервые об айсберге A-68A сообщили еще в июле 2017 года. По данным NASA, огромная часть льда откололась от шельфового ледника Ларсен С на Антарктическом полуострове. Размер айсберга сопоставим с территорией американского штата Делавэр.

Весной 2020 года айсберг снова привлек к себе внимание, так как теперь он дрейфует в сторону острова Южная Джорджия. Этот удаленный остров находится в южной части Атлантического океана и является частью заморской территории Великобритании. На острове есть научно-исследовательские базы, но из-за погодных условий постоянных жителей нет.

В начале декабря айсберг сняли с воздуха с помощью самолета Airbus A400M. Размеры глыбы льда оказались настолько внушительными, что запечатлеть айсберг целиком на одном снимке не получилось.

«Самолет RAF A400M с британских островов в Южной Атлантике провел разведку айсберга A-68A, который в настоящее время движется через Южный антарктический фронт, продолжая свой курс в направлении острова Южная Джорджия», — сообщило правительство Южной Джорджии и Южных Сандвичевых островов.

Сейчас айсберг находится в 150 километрах от острова. Власти постоянно следят за движением отколовшегося льда, так как он может проплыть дальше или застрять на мелководье. Последний вариант будет иметь серьезные последствия для миллионов тюленей, пингвинов и других морских птиц. Большое препятствие у берега может затруднить добычу рыбы и криля для некоторых из этих животных.

«Экосистемы, конечно, могут и будут восстанавливаться, но здесь есть опасность, что если этот айсберг застрянет, он может оставаться там в течение 10 лет», — отметил эколог Британской антарктической службы профессор Герайнт Тарлинг.

«Все быстро восстановится»

Слова о восстановлении экосистемы подтвердил «360» научный руководитель Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук Роберт Нигматулин. Он отметил, что периодически происходит подобного рода ущерб, но затем природа сама справляется с проблемой.

«Бывают время от времени такие природные катаклизмы, когда вот сотни тысяч или миллионы птиц гибнут, потому что нет пищи. Потом это все быстро восстанавливается», — рассказал эксперт.

Если течение направит айсберг прямо к острову, то это невозможно будет остановить. Нигматулин подчеркнул, что у человечества просто нет таких возможностей, когда речь идет об айсберге подобных размеров. Даже если айсберг застрянет у берегов острова на 10 лет, то с этим ничего нельзя будет сделать. Со временем экосистема просто сама придет в норму и появится новая природная сфера.

«Если он там 10 лет будет таять, что вполне возможно, то на острове образуется другая экологическая ситуация, другая биосфера, которая приспособится к этому льду, потому что животные живут и на льду. Лед тоже не пустыня какая-то, во льду есть свой микробиологический мир», — отметил руководитель института.

Он добавил, что прежде всего природу необходимо оберегать от варварского обращения со стороны людей. Нигматулин подчеркнул, что на планете очень большое население и глобальная индустрия. Всего лишь выброшенный в океан мусор может оказывать по-настоящему страшное воздействие на окружающую среду. Такие действия могут убить даже самовосстанавливающиеся силы природы. Именно с этим необходимо бороться, а не с естественными процессами.