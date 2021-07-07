Аномальная жара вернется в Москву на этой неделе

В четверг, 9 июля, аномальная жара снова придет в Москву. Столбик термометра превысит отметку +30 градусов. На следующей неделе станет еще жарче — до +35 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, 9 июля в Москве до +31 градуса. С этого дня температура начнет расти и к началу следующей недели в столице снова установится рекордная жара до +35 градусов.

В столичном Метеобюро «Интерфаксу» рассказали о возможных столетних рекордах 12 и 13 июля.

«Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (+38,2 градуса). Такая аномалия была зафиксирована 11 лет назад, 29 июля», — сообщил собеседник агентства. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что во время очередной волны жары воздух по ночам не будет остывать по ночам, и призвал не ждать прохлады. Он попросил жителей мегаполиса серьезно отнестись к информации о погоде.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что во время зноя лучше всего пить простую воду, куда можно добавить фрукты. Он рекомендовал отказаться от газировки и соков в такую погоду.