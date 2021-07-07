Диетолог рассказал, какие напитки лучше не пить в жару

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, какие напитки лучше не употреблять в жаркую погоду. Об этом сообщило радио Sputnik.

В жаркую погоду организм теряет много жидкости. Именно поэтому необходимо пить как можно больше, чтобы поддерживать водный баланс. Бобровский отметил, что лучше всего для этих целей подойдет обычная питьевая вода. Для того, чтобы сделать вкус приятнее, можно добавить фрукты.

«Идеальный вкус вы можете получить, если просто добавите в стакан или в кувшин с водой апельсин, лимон либо любой другой фрукт. У вас получится легкий фруктовый вкус», — отметил специалист.

Врач заметил, что утолять жажду сладкими газировками и соками — не лучшая затея. Из-за большого содержания сахара и высокой калорийности они провоцируют лишний вес. Кроме того, напиться такими жидкостями невозможно.

«Вскоре вам захочется чего-то еще. Между пакетированным соком и газированным напитком нет никакой разницы: польза минимальная, а вред, к сожалению, одинаковый», — пояснил Бобровский.

Квас же может утолить жажду лишь в том случае, если в его составе содержится мало сахара. Такой напиток может и не отличаться особым вкусом, однако он не будет вредить фигуре и позволит напиться.