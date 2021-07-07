Москвичей предупредили о жарких ночах

Жаркая погода вернется в столицу к выходным. Воздух днем прогреется до +34 градусов, но по ночам особо прохладнее не станет. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В спальных районах Москвы ночью будет +15…+17 градусов, а в центре столицы — до +20 градусов. В воскресенье и понедельник температура поднимется еще выше. В помещениях, в которых нет кондиционера, люди не смогут отдохнуть от полуденного зноя», — заявил синоптик в эфире телеканала «Москва 24».

Он призвал внимательно отнестись к информации о погоде. В связи с наступающей жарой Росгидромет выпустил штормовое предупреждение. К выходным столбики термометров будут показывать в городе +30 градусов. В понедельник, 12 июля, температура воздуха может достигнуть уже +34 градусов.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что рекордная жара будет наблюдаться в столице минимум до 17 июля. При этом москвичам не стоит ждать ветра и прохлады по ночам, так как на смену дневному зною будут приходить душные ночи.