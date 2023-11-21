Эксклюзив 21 ноября 2023, 12:07 «Запутаем понятие самозанятости». Движение «Труд» выступило против продажи чужой продукции на маркетплейсах Общественник Песков не одобрил онлайн-продажу самозанятыми чужих товаров РИА «Новости»

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Депутаты предложили разрешить самозанятым торговать на маркеплейсах не только своей, но и чужой продукцией. Целесообразнее помогать им расширяться до индивидуальных предпринимателей, чем вводить новые правила, заявил «360» председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков.

«Здесь целесообразно все-таки не менять действующее законодательство, а наоборот, помогать самозанятым переходить в статус индивидуальных предпринимателей. Система налогообложения там одинаковая», — сказал он.

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Самозанятость стала начальной стадией самостоятельной предпринимательской деятельности человека, напомнил Сергей Песков. Это облегченная с точки зрения регистрации, снятия с учета и налогообложения форма бизнеса. Председатель движения заявил, что следующим шагом должно становиться открытие ИП.

«Если человек прошел этот этап [самозанятости] и увидел в себе задатки предпринимателя, то для этого существует форма „индивидуальный предприниматель“, по которой тоже не так сложно встать на учет, заключить договор с любым маркетплейсом и не ограничивать себя в выручке 2,4 миллиона рублей», — объяснил специалист.

Сергей Песков не поддержал нововведение. Он посчитал, что это навредит бизнесу.

«ИП — логичный шаг. А так, мы вообще запутаем понятие самозанятости, которое у нас в законодательстве не определено», — предупредил он.

Законопроект внесет в Госдуму фракция ЛДПР, сообщили «Известия». Депутаты предложат разрешить самозанятым торговать на маркетплейсах чужой продукцией. По их мнению, это наполнит рынок востребованными товарами и стабилизирует цены.