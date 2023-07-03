Эксклюзив 03 июля 2023, 19:04 «Жизнь изменилась». Законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых назвали важным Депутат Нилов: жизнь дорожает, поэтому необходимо поднимать лимиты дохода самозанятых РИА «Новости»

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ЛДПР внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение вдвое максимального дохода самозанятых. Планку хотят поднять с 2,4 до 4,8 миллиона рублей. Депутат VII созыва Госдумы от ЛДПР и автор инициативы Ярослав Нилов в беседе с «360» отметил, что время диктует свои правила. Жизнь подорожала, поэтому нужно продумать комфортные условия для самозанятых россиян.

Рост цен и подорожание жизни

«Эти пределы были установлены законом еще в 2018 году. За эти четыре года мы видим, как жизнь изменилась, цены поменялись», — отметил Нилов.

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Депутат пояснил, что существующий лимит в 2,4 миллиона рублей — это оборот средств. Да, есть люди, у которых этот предел является чистым доходом. По словам Нилова, речь идет о россиянах, которые оказывают услуги, например няни или водителя. Но у многих деньги в обороте. Парламентарий напомнил, что люди платят 4% налога от оборота средств при оказании услуг или продажи товара физическому лицу, а 6% — юридическому.

Поэтому в связи с изменившимся обстоятельствами, в связи с ростом цен, в связи подорожанием жизни, в связи с интонационными процессами мы предложили в два раза увеличить этот предел. Ярослав Нилов депутат

Этот временный льготный налоговый режим на профессиональный доход пользуется спросом среди россиян. Уже более семи миллионов граждан зарегистрированы в качестве самозанятых, уточнил Нилов.

«Потому мы считаем, что, если спрос есть, жизнь меняется, дорожает, соответственно, и лимиты надо пересматривать на увеличение», — сказал автор инициативы.

Способ увеличить доходы регионов

Россияне, которые превышают установленный лимит, вынуждены либо платить уже другой налог, либо уходить в «серую» схему. Этот предел достаточно легко перешагнуть. Ведь сегодня самозанятые могут сдавать недвижимость в аренду, а она бывает разной. Например, есть дачи или загородные дома, которые стоят очень дорого.

«В том случае, если лимит будет превышать, что ему надо будет делать? Не показывать превышающий размер лимита. [Инициатива] будет стимулировать людей работать официально, быть в официальных отношениях с государством», — заметил Нилов.

Он отметил, что вместе с однопартийцами надеется на принятие законопроекта. Как отметил депутат, председатель правительства Михаил Мишустин был главным идеологом появления этого льготного налогового режима.

Те, кто сегодня является самозанятым, они же вышли из тени. Раньше [также] оказывались эти же услуги. <…> Все это было неофициально, нелегально, не облагалось налогом. Теперь это дополнительный доход в бюджеты регионов. Ярослав Нилов

Налог делится по определенной пропорции. Часть уходит в территориальный орган Фонда медицинского страхования, другая — в региональный бюджет, пояснил Нилов. То есть инициатива и позволит повысить доходную часть субъектов страны, и даст возможность людям легально работать. Благодаря самозанятости россияне могут претендовать на разные пособия и получать кредиты, подтверждая то, что являются платежеспособными и не безработными.