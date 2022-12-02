Деньги 02 декабря 2022, 18:55 Отменять нельзя, дополнить можно. Самозанятость вывела бизнес из тени Эксперт по трудовому праву Южалин: нет смысла отменять режим самозанятых

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В Минфине выступили за ограничения для режима самозанятых. Простота и удобство регистрации, а главное — низкие налоги вывели предпринимателей из тени и позволили им легализоваться. Эксперты уверены, что отменять закон не стоит, но, возможно, его немного подкорректируют, чтобы исключить мошенничество.

Самозанятых хотят ограничить

Департамент налоговой политики Минфина предложил сузить сферу действия налога на профессиональный доход. Частным предпринимателям, пользующимся специальным режимом для самозанятых, хотят разрешить оказывать услуги лишь физическим лицам.

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Как отметил директор департамента Виталий Прокаев на круглом столе в Совете Федерации, при введении налога авторы инициативы предполагали, что им будут в основном пользоваться именно те, кто оказывает «услуги физлица физлицу».

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Однако если изменения появятся, это произойдет не раньше окончания специального налогового режима для самозанятых, то есть после 1 января 2029 года. Прокаев также подчеркнул, что предложение департамента нельзя считать мнением всего Минфина.

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Две стороны медали самозанятости

Эксперимент по применению НПД, или специального налогового режима для самозанятых, стартовал в 2019 году в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Год спустя его продлили уже на десять лет и расширили на всю страну.

Предполагалось, что самозанятыми станут россияне, которые подрабатывают или занимаются мелким бизнесом, но не готовы оформлять частное предпринимательство: фрилансеры, репетиторы, швеи, парикмахеры и другие специалисты.

Налоги на профессиональный доход от такой самостоятельной деятельности при оказании услуг физ- и юрлицам составляют 4% и 6% соответственно. Есть небольшая оговорка: ежегодный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

РИА «Новости»

Часть налога автоматически поступает в фонд ОМС, но самозанятые не обязаны платить взносы в Пенсионный фонд, хотя могут делать туда отчисления в добровольно. По данным ФНС, так поступают 46% пользователей специального налогового режима, сообщил РБК.

Согласно статистике налоговой службы, 54% россиян еще за год до того, как зарегистрировались самозанятыми, числились безработными. Специалисты уверены, что именно гибкость налоговой политики и простота оформления подтолкнули людей к легализации бизнеса.

Вместе с тем немало работодателей увидели в новой инициативе возможность не платить законно страховые взносы. Почти 9% самозанятых переставали получать зарплату и перешли из наемных работников в самозанятые.

Справиться с шулерством немного помогает закон: он запрещает работать с компанией самозанятым экс-сотрудникам, уволившимся оттуда менее двух лет назад.

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Быть самозанятым выгодно

Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в разговоре с «360» пояснил, что самозанятые — по сути, легализованные мелкие предприниматели.

Плюсы такого режима в первую очередь в том, что таким образом человек полностью выполняет требования российского законодательства по выплате налога на свои доходы Александр Южалин

Пока не было специального налогового режима для самозанятых, доходы многих предпринимателей вообще никак не учитывались в налоговом органе и, соответственно, налогов с них государственный бюджет не получал, напомнил эксперт.

Оформить себя как самозанятого достаточно просто: нужно скачать приложение «Мой доход» и правильно заполнить форму. Такой предприниматель будет находиться в правовом поле, работать официально и сможет заключать договоры с физическими и юридическими лицами.

«Важно вовремя платить налог: для доходов, которые получают самозанятые от юридических лиц, ставка составляет 6%, для доходов от физических лиц — всего 4%. Если сравнивать с 13% — общим налогом для физических лиц, который платят обычные работники, то доход для самозанятых даже выше», — подчеркнул Южалин.

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Эксперимент идет успешно

Сейчас все ставки, которые установлены для самозанятых, ниже, чем для других субъектов бизнеса — индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. По словам Южалина, людей нужно подталкивать к легализации частного бизнеса.

«Есть смысл как-то мотивировать предпринимателей, которые до сих пор находятся в тени, уходить в правовое поле, оформлять свой статус в налоговом органе и работать уже официально, ни от кого не прячась», — сказал он.

Эксперимент со специальным налоговым режимом показал себя достаточно успешно на всей территории России. Поэтому отменять его в ближайшем времени просто нет смысла, уверен собеседник «360».

«В любом случае этот налоговый режим лучше, чем в те времена, когда люди в принципе не платили никаких налогов. Возможно, в обозримом будущем какие-то условия для самозанятых изменят в размерах налоговых ставок. Но конкретно прогнозировать сейчас пока рано», — подытожил он.