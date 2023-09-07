Деньги 07 сентября 2023, 06:15 Запад не сможет побороть инфляцию из-за России и Саудовской Аравии BI: из-за роста цен на нефть Запад не сможет замедлить инфляцию РИА «Новости»

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Сокращение добычи нефти в России, а Саудовской Аравии, а также рост цен на нее помешают планам западных стран побороть высокую инфляцию. Об этом предупредил Business Insider.

Решение двух энергетических гигантов — России и Саудовской Аравии — сократить совокупную добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в день привело к тому, что фьючерсы на сырую нефть марки Brent впервые за 10 месяцев превысили планку в 90 долларов за баррель.

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«Более высокие цены на нефть только повысят вероятность дальнейшего ужесточения налогово-бюджетной политики, особенно в США, для сдерживания инфляции», — сказал старший вице-президент Rystad Energy Хорхе Леон.

Темпы инфляции тесно связаны с ценами на энергоресурсы, и обычно, по словам аналитиков, вслед за ростом вторых повышаются первые. Центробанки западных стран с 2022 года пытались обуздать высокую инфляцию, поэтому решение нефтедобывающих стран таким образом стабилизировать ситуацию на рынке не позволит решить проблему роста цен.

Зампред правительства Александр Новак заявил, что Россия собирается держать руку на пульсе и ежемесячно пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти.