05 сентября 2023, 17:46
Россия будет пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти
Новак: Россия будет ежемесячно следить за добровольным сокращением добычи нефти
Россия будет каждый месяц пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти. Об этом заявил зампред правительства Александр Новак. Его процитировал ТАСС.
«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно», — сказал он.
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Это необходимо, чтобы еще больше урезать или, наоборот, увеличивать производство в зависимости от ситуации на мировом рынке. Новак уточнил, что мера станет дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года.
В марте РФ приступила к добровольному сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средних значений февраля. Срок действия меры продлевали несколько раз. После встречи ОПЕК+ в июне решение о добровольном снижении производства нефти оставили до конца 2024 года.
По словам Новака, Россия также продлит дополнительное добровольное сокращение поставок сырья на мировой рынок на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года, сообщили «Известия».
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