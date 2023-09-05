Общество 05 сентября 2023, 17:46 Россия будет пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти Новак: Россия будет ежемесячно следить за добровольным сокращением добычи нефти РИА «Новости»

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Россия будет каждый месяц пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти. Об этом заявил зампред правительства Александр Новак. Его процитировал ТАСС.

«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно», — сказал он.

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Это необходимо, чтобы еще больше урезать или, наоборот, увеличивать производство в зависимости от ситуации на мировом рынке. Новак уточнил, что мера станет дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года.

В марте РФ приступила к добровольному сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средних значений февраля. Срок действия меры продлевали несколько раз. После встречи ОПЕК+ в июне решение о добровольном снижении производства нефти оставили до конца 2024 года.

По словам Новака, Россия также продлит дополнительное добровольное сокращение поставок сырья на мировой рынок на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года, сообщили «Известия».