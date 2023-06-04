Мир 04 июня 2023, 20:10 Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024-го Вице-премьер Новак: Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года Pxhere

Читать 360tv в

Россия достигла добровольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, написало РИА «Новости».

Новак сообщил, что страна будет дальше исполнять действие договоренностей, которые были достигнуты, до декабря 2024 года.

Реклама

«Это добровольное сокращение будет произведено от уровня добычи, утвержденного 4 июня в ходе тридцать пятого совещания ОПЕК+», — сказал он.

Ряд стран ОПЕК+ 2 апреля объявил о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Снижение должно поддержать стабильность на рынке, считают в организации.

При этом цены на нефть в ближайшее время начнут увеличиваться, предположил аналитик канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. По его мнению, дефицит будет только стимулировать рост. Например, перед заседанием ОПЕК+ нефть марки Brent подорожала до 75,2 долларов за баррель.

Страны-экспортеры нефти после заседания, прошедшего 4 июня, договорились о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки, писало РИА «Новости». Россия должна будет снизить ее до 9,828 миллиона баррелей в сутки.