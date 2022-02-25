Запад не исключил отключения России от SWIFT в будущем

Правительство Великобритании работает с союзниками над вопросом отключения России от международной платежной системы SWIFT. Об этом сказано в сообщении МИД Соединенного Королевства.

«Великобритания работает с союзниками, чтобы исключить Россию из финансовой системы SWIFT», — говорится в тексте сообщения.

О возможности отключения России от SWIFT заявил и президент США Джо Байден.

«Возможность всегда остается, но сейчас это не та позиция, которую Европа готова занять», — сказал американский лидер.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что в будущем Россия все же окажется отключена от SWIFT. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что появление этой меры в пакете антироссийских санкций лидеры Евросоюза обсудят на специальном саммите.

Новые ограничительные санкции вводятся против России на фоне начатой ею специальной военной операции в Донбассе. Ограничения коснутся, в числе прочего, сферы высоких технологий и крупных банков. Также санкции могут ввести лично против российского лидера Владимира Путина.