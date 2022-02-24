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    24 февраля 2022, 23:00

    Россию не стали отключать от SWIFT

    Президент США Джо Байден заявил, что Россию пока не отключат от SWIFT

    Александра Ломейко

    Россию пока не планируют отключать от SWIFT. Меру пока не согласовали в Европе, заявил президент США Джо Байден на брифинге. Трансляцию его выступления Белый дом вел в Twitter.

    Американский лидер заметил, что «Европа не хочет сейчас отключать РФ от SWIFT». По его словам, исключать возможность подобной опции не стоит — она все равно остается.

    «Санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT», — заявил Байден.

    Появится или нет эта мера в пакете антироссийских санкций, лидеры Евросоюза решат на саммите. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

    Соединенные Штаты объявили о новых ограничительных мерах против России на фоне военной спецоперации, которую РФ проводит в Донбассе. Ограничения коснутся сферы высоких технологий и крупных банков. Их могут ввести лично против российского лидера Владимира Путина.