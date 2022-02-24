Россию не стали отключать от SWIFT

Россию пока не планируют отключать от SWIFT. Меру пока не согласовали в Европе, заявил президент США Джо Байден на брифинге. Трансляцию его выступления Белый дом вел в Twitter.

Американский лидер заметил, что «Европа не хочет сейчас отключать РФ от SWIFT». По его словам, исключать возможность подобной опции не стоит — она все равно остается.

«Санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT», — заявил Байден.

Появится или нет эта мера в пакете антироссийских санкций, лидеры Евросоюза решат на саммите. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Соединенные Штаты объявили о новых ограничительных мерах против России на фоне военной спецоперации, которую РФ проводит в Донбассе. Ограничения коснутся сферы высоких технологий и крупных банков. Их могут ввести лично против российского лидера Владимира Путина.