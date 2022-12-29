29 декабря 2022, 03:37
Законопроект о платежах в криптовалютах примут в начале 2023 года
Депутат Госдумы Аксаков: законопроект о платежах в криптовалютах примут в I квартале 2023
Госдума планирует принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах в январе или феврале 2023 года. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, по нему разгорелись дискуссии. Основная критика заключается в том, что есть риск таким образом открыть канал неконтролируемого легального вывода капитала из России», — уточнил политик.
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Аксаков добавил, что России нужна собственная криптобиржа, так как оборот цифровых валют должен быть на контроле у отечественной инфраструктуры. Поэтому такая биржа может появиться уже весной. Планируется, что она будет доступна не только юрлицам, но и физлицам.
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Ранее Минфин поддержал законопроект, который позволит легализовать в стране майнинг криптовалюты.
Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков видит главную проблему в контроле над криптовалютами. Виртуальные деньги находятся в цифровом мире и проходят различные транзакции.
Узнать о трансакциях виртуальных денег невозможно, так как они зашифрованы. Поэтому даже частично взять под контроль этот рынок будет трудно.
Госдума РФ
Криптовалюты
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