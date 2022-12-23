Деньги 23 декабря 2022, 22:31 Минфин одобрил законопроект о легализации майнинга криптовалют — СМИ «Интерфакс»: Минфин России поддержал закон о майнинге криптовалют Pxhere

Читать 360tv в

Минфин России поддержал законопроект, который позволит легализовать в стране майнинг криптовалюты. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в министерстве подготовили проект положительного отзыва на закон о майнинге криптовалют в России. Минфин считает, что нормативный акт о создании экспериментального правового режима нужно согласовать с Центробанком.

Реклама

«В законопроекте также необходимо прописать, что майнинг и сделки с цифровой валютой, полученной в результате майнинга, могут проводиться только в собственных интересах», — отметил источник.

Реклама

Парламентарии ранее внесли в Госдуму законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалюты. Депутаты планируют, что проект начнет действовать с января 2023 года. Они заявили, что деятельность по майнингу криптовалют развивается очень быстро, однако на законодательном уровне ее регулирования до сих пор нет.

Центробанк России также выразил поддержку законопроекту о легализации майнинга, но озвучил свои условия. Регулятор заявил, что сделки с добытой криптовалютой должны проходить только на зарубежных биржах с иностранцами.