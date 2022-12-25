Деньги 25 декабря 2022, 00:54 Поправки Минфина в закон о легализации майнинга вызвали вопросы. Взять криптовалюты под контроль невозможно Эксперт Поярков: поправки Минфина в закон о майнинге не дадут полного контроля над рынком РИА «Новости»

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Разработанный в Госдуме законопроект о легализации майнинга вызвал споры между Минфином и Центробанком. Предложенные регулятором поправки не понравились правительству, поэтому министерство финансов выступило со своими предложениями. Инициативы внесли в отзыв на законопроект. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс». Для того, чтобы разобраться с ситуацией на российском рынке криптовалют, а также понять, к чему приведет принятие этого закона, «360» поговорил с членом экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсением Поярковым. Для удобства читателей в карточках мы объяснили основные термины, о которых пойдет речь в этом материале.

1 Криптовалюта Условная единица виртуальной децентрализованной платежной системы в виде зашифрованных записей о произведенных транзакциях. Все они выстроены в единую цепочку — блокчейн. Цена криптовалюты зависит только от спроса и предложений заинтересованных лиц. Поэтому ее курс часто нестабилен.

2 Майнинг

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Процесс создания новых блоков цепочки-блокчейна, а также проверка уже существующих блоков. Это делают мощные компьютеры путем вычисления сложных математических задач. За свою работу владельцы компьютеров — майнеры получают криптовалюту.

3 Экспериментальный правовой режим (ЭПФ) Разрешение правительства для ограниченного числа участников рынка, действующее на определенной территории и определенное время. ЭПФ позволяет соблюдать законодательство, но с рядом особенностей, которые разрешают использовать технологии, неурегулированные существующими правовыми актами. В число таких технологий входит майнинг. Закон об ЭПФ в России пока не принят.

Предложения Минфина

Предлагаемый Госдумой законопроект предусматривает легализацию майнинга и добытой через него криптовалюты. Документ предполагал, что получившие криптовалюту участники рынка смогут продавать ее на заграничных биржах без соблюдения закона о валютном регулировании.

Это означает что между собой на международной площадке россияне могут спокойно проводить обмен криптовалютой и менять ее на другие виртуальные деньги. В реальности такой обмен между россиянами запрещен, а снять деньги с валютного счета или полученные из-за границы доллары можно только в рублях.

Второй вариант предусматривал создание в России площадки с экспериментальным правовым режимом. Там участники могут спокойно менять деньги внутри страны. В обоих случаях о каждой сделке нужно сообщать в ФНС.

На сегодняшний день по закону «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) россиянам разрешено владеть, продавать и покупать криптовалюту на виртуальных биржах. Но запрещено ее использовать в качестве платежного средства при покупке или продаже товаров и услуг в оффлайне внутри страны.

Минфин в своих поправках предложил разрешить майнерам и отдельным участникам, поставляющим товары за границу за криптовалюту, менять виртуальные деньги на реальные. По мнению ведомства, это позволит владельцам криптовалют платить налоги.

Курс криптовалюты нестабилен, поэтому расчет налога на прибыль провести невозможно. К примеру, человек приобрел биткоин за 50 тысяч рублей, а на следующий день курс обвалился до одного рубля. То есть дохода нет, а значит и налога. При переводе виртуальных денег в фиатные этот вопрос решится.

Для контроля за проведением сделок с криптовалютой Минфин предложил создать уполномоченную организацию. Кроме того, для выполнения норм «антиотмывочного» закона участникам придется отчитываться о движении виртуальных средств в Росфинмониторинг.

Центротробанк в своих поправках даже не рассматривал возможность обмена криптовалюты на реальные деньги. Регулятор отмечал, что готов дать возможность участникам российского крипторынка торговать только на зарубежных биржах и только не с россиянами.

Кроме того, ЦБ требовал ввести запрет на продажу криптовалюты, добытой при помощи майнинга с использованием российской информационной инфраструктуры. Речь идет о доменных и сетевых адресах в интернете, а также технических средствах, которые находятся на территории страны. Фактически майнинг попадал под полный запрет.

Выход в правовое поле

Законодательно майнинг в России не запрещен. В ЦФА нет даже такого понятия. Но по мнению Арсения Пояркова, добывать криптовалюту легально в России невозможно. Хотя многие это делают, благодаря отсутствию регулирования.

«Сейчас достаточно много людей задействованы в майнинге, в том числе большие производственные мощности — это целые заводы, которые полны майнинговых машин. При этом законодательство само существование этого процесса не признает», — пояснил он.

По его словам, интерес властей заключается в том, чтобы вывести майнинг, как явление в правовое поле и зарегулировать.

Главную проблему Поярков видит в контроле над криптовалютами. Виртуальные деньги находятся в цифровом мире и проходят различные транзакции. Узнать о них невозможно, так как они зашифрованы. В этом и заключается главная проблема государства, которое путем легализации хочет хотя бы частично взять под контроль рынок, а не запрещать его полностью, как ранее требовал Центробанк.

Эксперт отметил, что много вопросов вызывает процесс перевода криптовалют в рубли. Если к майнерам претензий нет, то к участникам экспортных сделок их очень много.

Как обеспечить прозрачность сделок? С одной стороны, у нас очень жесткое законодательство для пресечения легализации доходов для финансирования экстремизма, по которому кошмарят малый и средний бизнес. А с другой стороны, мы открываем калитку для криптовалют, которые вообще непонятно откуда пришли. Арсений Поярков член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям

Как будет происходить это регулирование непонятно. А значит и весь законопроект о легализации майнинга и добытых в ходе него криптовалютах останется под вопросом. По словам эксперта, власти пытаются соединить мир реальных денег и виртуальных криптовалют, который не подчиняется общим правилам. Сделать это в полной мере невозможно, а частичная легализация майнинга не нужна никому. Плюсы в выводе майнинга в легальное поле, по словам Пояркова, есть только для бизнеса, который занимается добычей криптовалюты. Разрешение на свободную работу позволит им расширить бизнес в тысячу раз.