Важное 20 февраля 2024, 13:00 ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов Unsplash

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Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, одобрили в первом чтении. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Инициатива будет включать запрет на размещение рекламы на любых платформах, в том числе в блогах, соцсетях и сайтах иностранных агентов.

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«Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — указал председатель ГД.

По его словам, в 2023 году на ресурсах иноагентов рекламные объявления разместили более 200 физических и юридических лиц. Володин рассказал, что часть полученных денег блогеры направляли ВСУ.

«Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан», — заключил спикер Госдумы.

Ранее Володин сообщил, что проект закона рассмотрят в приоритетном порядке. Блогеров, которые поливают грязью Россию, необходимо лишить всех источников заработка в стране, добавил он.