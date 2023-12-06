Деньги 06 декабря 2023, 06:30 Закон о социальных банковских вкладах для людей с низкими доходами приняли в первом чтении Госдума приняла в первом чтении закон о социальных вкладах до 50 тысяч рублей РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах для малоимущих. В случае принятия россияне смогут открывать вклады на сумму до 50 тысяч рублей, сообщили «Известия».

Законопроект рассмотрели на заседании Госдумы 5 декабря и приняли в первом чтении. Его внесла в мае группа сенаторов и депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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Парламентарии предложили дать людям с подтвержденным невысоким доходом возможность открывать через «Госуслуги» специальные социальные вклады на сумму до 50 тысяч рублей по ставке выше ключевой, установленной Центробанком. Операции разрешат только по карте «Мир» и в отечественной валюте. Банкам запретят взымать комиссию на операции до 15 тысяч рублей, плату за обслуживание счета и выпуск карты.

Банковские вклады и депозиты назвали самым оптимальным способом сбережений в сложившейся ситуации. Финансовый консультант Алена Никитина заявила, что накопления до миллиона рублей выгодней положить в банк под процент, чем хранить наличными.