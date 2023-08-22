Деньги 22 августа 2023, 14:42 Финансист Никитина назвала банковский вклад оптимальным вариантом для сбережения денег

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Сейчас нет необходимости хранить свои денежные сбережения в наличных, лучше всего вложить средства в банковские вклады и депозиты. Об этом сообщила финансовый консультант Алена Никитина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, при наличии суммы сбережений до одного миллиона рублей лучше всего разместить деньги под высокий процент в государственных банках.

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Если же сумма накоплений больше, то в таком случае ее можно направить в недвижимое имущество, добавила Никитина.