22 августа 2023, 14:42
Финансист Никитина назвала банковский вклад оптимальным вариантом для сбережения денег
Сейчас нет необходимости хранить свои денежные сбережения в наличных, лучше всего вложить средства в банковские вклады и депозиты. Об этом сообщила финансовый консультант Алена Никитина в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, при наличии суммы сбережений до одного миллиона рублей лучше всего разместить деньги под высокий процент в государственных банках.
Реклама
Если же сумма накоплений больше, то в таком случае ее можно направить в недвижимое имущество, добавила Никитина.
Реклама
Реклама