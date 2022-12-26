Общество 26 декабря 2022, 23:36 Социальный банковский вклад предложат россиянам с невысокими доходами

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Глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков обсудил с «Парламентской газетой» планы Центробанка расширить финансовый инструментарий, который позволит повысить благосостояние россиян с невысокими доходами. Речь идет о социальном банковском вкладе с гарантированным начислением дохода и процентами, привязанными к ключевой ставке.

По словам депутата, банки заинтересованы, чтобы приносили большие вклады, поэтому включаются разнообразные стимулы, в частности повышенные проценты.

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«Но получается так, что, если вклад маленький, а у большей части населения они небольшие — в среднем около 200 тысяч рублей, — то для этой категории вкладчиков процент, как правило, ниже. Поэтому Центробанк решил простимулировать установление более высоких процентов для низкообеспеченных граждан», — разъяснил парламентарий.

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