Деньги 29 мая 2023, 06:40 Выведенные из России западные активы оценили в 36 млрд долларов Аналитик Осадчий: ушедшие из России иностранные инвесторы вывели 36 млрд долларов Freepik

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С марта 2022 года иностранные компании вывели из России при продаже своего бизнеса порядка 36 миллиардов долларов. Такие выводы сделал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Центробанка. Об этом сообщило РИА «Новости».

Банк России объявил, что с марта 2022 года по март 2023 года решившие свернуть свой российский бизнес компании оформили 200 сделок. Активы только пятой части из них оценили в сумму выше 100 миллионов долларов.

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«В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала», — сказал аналитик.

По его подсчетам, за год зарубежные инвесторы вывели около 36 миллиардов долларов. Максим Осадчий добавил, что во многих случаях лицензии на производство и возможность вернуться сохранили.

Компания Johnson & Johnson предупредила российских партнеров, что приостановит поставку контактных линз Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes. Производитель занимал половину рынка, и оставшаяся продукция подскочила в цене. Минпромторг сообщил, что от поставок линз в Россию решили отказаться только США.