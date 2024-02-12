Деньги 12 февраля 2024, 14:12 Высокий потребительский спрос в России хорошо сказался на бизнесе Путин сообщил о высоком потребительском спросе в РФ на уровне конца 2023 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России сохранилась высокая потребительская активность. Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что это хорошо сказалось на настроении бизнеса.

Экономическая активность, по его словам, находится на высоком уровне. Путин отметил, что ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.

Реклама

«Сохраняется сильный потребительский спрос — примерно как в четвертом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса», — сказал он.

Президент призвал уделить особое внимание сдерживанию инфляции. К концу 2023 года она достигла 7,4%, января — 7,2% в годовом выражении. Владимир Путин похвалил кабмин и Центробанк за совместную работу в части снижения темпов роста цен.