Важное 17 января 2024, 15:26 Путин раскрыл уровень инфляции в России в 2023 году Путин: в 2023 году инфляция в России составила 7,4% РИА «Новости»

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Инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«В прошлом году инфляция в России составила 7,4%. Рассчитываю, что общими усилиями с Центральным банком нам удастся решить задачу по ее уменьшению», — сказал он.

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Глава государства добавил, что вечером во вторник он обсудил текущую ситуацию в экономике с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Вчера поздно вечером с председателем правительства обсуждали ситуацию по экономике в целом, об итогах работы за 2023 год. Михаил Владимирович считает, что при тщательном подсчете уровень ВВП в 3,5%, о котором мы говорили, может оказаться еще выше», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в России реальный рост заработной платы составил 7,7%. По его словам, это значение можно назвать неплохим, однако необходимо сопоставлять показатель с уровнем реальной инфляции в стране.