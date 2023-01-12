Эксклюзив 12 января 2023, 08:19 «Вырваны из контекста». Спикер гордумы Когалыма объяснила рассказ губернатор ХМАО о коррупции Спикер гордумы Когалыма Говорищева назвала провокацией скандал вокруг губернатора ХМАО

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Рассказ губернатора ХМАО — Югры Натальи Комаровой о коррупционной схеме при строительстве соцобъектов вырвали из контекста рабочей встречи, заявила председатель гордумы Когалыма Алла Говорищева. Она сказала «360», что разгоревшийся вокруг ее выступления скандал — провокация.

«Все, что написано в комментариях — это провокация! Провокация тех, кто ненавидит Югру и Россию, тех кто порочит власть на самых высоких уровнях», — заявила чиновница.

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Алла Говорищева сказала, что ее организаторы попытались дестабилизировать ситуацию. На совещании, по ее словам, обсуждали затягивание подрядчиком строительства. Наталья Комарова описала всеобщие, а не только региональные, проблемы проведения конкурса и возведения соцобъектов. Она, по словам спикера гордумы, описала примеры недобросовестного исполнения госзаказа.

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«Я крайне возмущена распространившимися комментариями, вырванными из контекста рабочей встречи», — отметила Алла Говорищева.

В интернете появилось видео, на котором губернатор ХМАО — Югры описала коррупционную схему. Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона назвал обсуждение этого выступления провокацией.