Общество 11 января 2023, 15:57 Губернатор ХМАО — Югры в прямом эфире рассказала о коррупционной схеме. Оплошность или сарказм? Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова описала коррупционную схему в регионе: подробности РИА «Новости»

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В Сети опубликовали видеоролик, на котором губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова описывает характерную для региона коррупционную схему. Фактически она рассказала, как присваивать бюджетные деньги. За сутки глава региона стала «звездой» интернета, хотя обычно ее имя упоминали довольно редко. При этом некоторые СМИ со ссылкой на местные власти заявили, что слова Комаровой — сарказм, а число негативных материалов — кампания против нее.

Коррупционная схема от губернатора ХМАО — Югры

Наталья Комарова в прямом эфире рассказала о масштабной коррупционной схеме в регионе. В присутствии местных депутатов и специально для спикера Гордумы Когалыма Аллы Говорищевой губернатор описала, как на долгостроях зарабатывают миллиарды рублей.

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«Вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра — мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», — сказала Комарова.

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Так она ответила на высказывание Говорищевой о том, что «нужно, чтобы подрядчик строго соблюдал сроки строительства». Причем сразу после своего заявления Комарова обратилась к организаторам прямого эфира и уточнила, закончили ли они съемку к этому моменту.

«Вы выключили все?» — спросила глава ХМАО — Югры.

Из ролика, опубликованного на официальных каналах, этот фрагмент вырезали.

Слова Комаровой — сарказм?

Видео сделало из Комаровой настоящую звезду Сети. За один день, 10 января, в различных Telegram-каналах имя губернатора упоминали 280 раз, хотя обычно этот показатель не превышает 90. О Комаровой написали такие известные ресурсы, как Mash, Brief, «Лентач».

РИА «Новости»

В Telegram самой губернатора никаких комментариев по поводу вызвавшего ажиотаж видео не было. Начальник отдела открытости правительства Югры Юлия Амариани в разговоре с «360» заявила, что о произошедшем не знает и полномочий комментировать такие ситуации у нее нет.

Амариани попросила журналистов подавать официальные запросы, поскольку на них реагируют «очень оперативно, в установленное законом время». Однако на момент написания этой статьи «360» не получил ответы на запросы.

Между тем в Сети появились материалы, согласно которым федеральные Telegram-каналы начали «масштабную кампанию» против губернатора ХМАО — Югры, чтобы «нанести репутационный ущерб имиджу», а на самом деле слова Комаровой — лишь сарказм.