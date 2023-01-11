Эксклюзив 11 января 2023, 16:51 «Искусственное продвижение темы». Власти ХМАО объяснили слова губернатора Комаровой о коррупции Департамент ХМАО: губернатору Наталье Комаровой хотят нанести репутационный ущерб Наталья Комарова uубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / Telegram

Читать 360tv в

В СМИ искусственно продвигают тему со скандальным заявлением губернатора ХМАО — Югры Натальи Комаровой о коррупционных схемах, рассказали «360» в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики региона. Там добавили, что против главы субъекта применяют ту же тактику, что и в отношении Вооруженных сил страны.

Власти ХМАО рассказали, что губернатор Наталья Комарова высказалась о всеобщих проблемах при строительстве социальных объектов в России. Ее слова касались ситуации с проведением конкурсных процедур не только в Югре, добавили в департаменте.

Реклама

«Глава региона обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно. Юридические механизмы борьбы с ними известны, и они применяются», — рассказали «360».

Реклама

Представители округа добавили, что местные власти нацелены на отсечение недобросовестных участников таких конкурсов. В ХМАО основываются на принципе «нулевой толерантности» ко всем проявлениям коррупции, подчеркнули они.

«В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора», — подчеркнули в департаменте.

По словам собеседника «360», на Наталью Комарову совершили информационную атаку — такую же, какие проводят в отношении ВС России и государственных органов страны в целом.

Ранее в Сети появился ролик с участием губернатора ХМАО. Она описала принцип действия известной коррупционной схемы.