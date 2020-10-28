В минувший понедельник, 27 октября, депутаты встречались с министром финансов России Антоном Силуановым, который не поддержал их предложение об индексации пенсий.

Ярослав Нилов рассказал, что позиция Минфина простая: пенсия — компенсация утраченного заработка. Тот человек, который продолжает работать имеет постоянный доход. То есть на полную индексацию пенсии он сможет рассчитывать только прекратив свою трудовую деятельность.

По мнению депутата, отказ от повышения пенсий работающим приводит к тому, что пенсионеры пополняют число трудоустроенных неофициально, а значит работодатель не платит за них отчисления.

Депутат Емельянов подчеркнул, что пока Минфин не готов даже рассматривать предложение о повышении выплат работающим пенсионерам. При этом он подчеркнул, что для сегодняшней повестки этот вопрос один из самых важных. Авторы заявили, что намерены дальше добиваться принятия своей инициативы.

Индексации пенсий работающим пенсионерам прекратились 1 января 2016 года. На этот шаг власти пошли для сокращения дефицита Пенсионного фонда. Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова провести индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующее поручение он дал правительству.

Разработанные законопроекты рассмотрят в Госдуме в ближайшую среду, 29 октября. Там предлагается три варианта повышение пенсий. Первый, экономный — по нему предлагается обнулить прошлые индексации и зафиксировать сумму на уровне, которую пенсионер получал на 1 января 2020 года. Новую индексацию провести, начиная с 1 января.

Второй вариант предлагает возобновить индексацию, начиная с 1 июля 2020 года, пересмотрев страховую часть пенсии и фиксированной выплаты к ней. Таким образом, работающие пожилые россияне начнут получать такие же выплаты какие получают неработающие.

Третий вариант самый дорогой. По нему предлагается компенсировать все недоплаты, начиная с 1 января 2016 года. Правительство уже написало отрицательные заключения на все версии законопроекта.