Три варианта индексации пенсии предложили для работающих россиян. Но правительство против всех

В бюджетном законопроекте предлагается обнулить «долги» и начать пересмотр пенсий с 2021 года. В дорогостоящем предусматривается компенсация за предыдущие годы. Третий вариант — компромиссный.

Варианты индексации

Компромиссный вариант разработали представители фракции ЛДПР. В нем индексацию предлагают возобновить с 1 июля 2020 года. Пересмотр коснется и страховой пенсии, и фиксированной выплаты к ней. Их фактически приравняют к выплатам неработающим пенсионерам по состоянию на 30 июня 2020 года. То есть каждый пенсионный балл — 93 рубля, а страховая пенсия — 5686,25 рубля. Если этот вариант примут, то в этом году на индексацию потребуется 184,25 миллиарда рублей.

«Мы предлагаем подвести черту и зафиксировать ту проиндексированную пенсию, которую пенсионер сейчас на руки не получает. И начать всегда, несмотря на то, работающий он или нет, выплачивать пенсии, индексируя их каждый год», — пояснил «360» глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

Автором экономварианта стал сенатор Василий Иконников. От первого он отличается обнулением всей предыдущей индексации. Ее предлагается как бы заново начать с 1 января 2021 года. Расходы бюджета на это составят: 368,5 миллиарда рублей в 2020 году, 426,4 миллиарда в 2021 году и 524,6 миллиарда в 2021 году.

«Сенатор предлагает зафиксировать пенсию на уровне той, которую гражданин получал (на 1 января 2020 года — прим. ред.). А следующую индексацию провести с 1 января 2021 года. Законопроектом предлагается обнулить всю предыдущую индексацию и вернуться к ней 1 января 2021 года», — уточнил Нилов.

Третий, самый дорогой для бюджета вариант предложили депутаты «Справедливой России». По их мнению, работающим пенсионерам необходимо вернуть все недоплаты с 1 января 2016 года. Такая индексация обойдется бюджету в 1,386 триллиона рублей. В случае принятия документ вступит в силу с момента его публикации.

«Здесь речь идет о компенсации за все пять лет. Это очень дорогой законопроект с точки зрения расходов бюджета. Вероятность того, что правительство на это пойдет, крайне мала. Если бы были деньги, мы бы, конечно, обеими руками его поддержали», — отметил Нилов.

Шансы на реализацию

В правительстве отрицательно отнеслись ко всем трем вариантам и даже рекомендовали депутатам комитета по соцполитике отклонить предложения.

«Проект федерального закона не поддерживается», — отмечается во всех заключениях правительства. В отличие от Нилова, большинство членов комитета высказались против внесения их в Госдуму. Поэтому, скорее всего, рассмотрение законопроектов сведется к поиску компромисса для выполнения поручения президента.

«Учитывая позицию правительства и мнение большинства членов комитета, перспективы у этих законопроектов очень сумрачные. Но на фоне этой всей дискуссии и поручения президента, полагаю, дискуссии и обсуждения законопроектов подтолкнут правительство к решению вопроса и выработке приемлемой формы для возврата выплат с учетом индексаций», — считает Нилов.

Вероятно, как сказал в разговоре с «360» первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов, в ближайшие дни появится четвертый вариант, разработанный правительством, который, скорее всего, и примут. «А у этих законопроектов я не вижу шансов. Мне кажется, вряд ли какой-то примут», — сказал он.

Устранить несправедливость

Все три законопроекта в том или ином виде преследуют одну цель — возобновить индексацию пенсий работающих пожилых людей, напомнил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. И от принятия любого из них пенсионеры все равно выиграют.

«Я считаю, что пенсионеры заработали свою пенсию. Они должны ее получать, и все права, связанные с индексацией, тоже должны на них распространяться. А то получается ущемление людей, которые всю жизнь положили, выплачивая пенсионные взносы, а в результате они оказываются, скажем так, пенсионерами не первого рода», — сообщил «360» Аксаков.

Скорее всего, примут самый дешевый для бюджета вариант, уверен проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В бюджете сейчас просто нет лишних средств. А Минфин испытывает сложности со сбором налогов. Снижаются поступления от экспортно-импортных операций, снизились сборы второго по значимости налога НДС. Но плюс у этого варианта только один — людям хоть в каком-то виде будут повышать на уровень инфляции пенсии.