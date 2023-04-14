14 апреля 2023, 14:39
Экономика России справилась с последствиями санкций и пандемии
Мишустин: экономика России благодаря кабмину справилась с вызовами санкций и пандемии
Со второго полугодия 2022 года экономика России показала рост. Благодаря слаженным действиям правительства она справилась с вызовами санкций и пандемии, заявил на заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития премьер-министр Михаил Мишустин. Его процитировал ТАСС.
Спад экономики в 2022 году он назвал неизбежным, но умеренным. Со второго полугодия она вернулась к траектории роста, ВВП превысил показатели 2019 года.
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Мишустин подчеркнул, что последние три года оказались трудными. В период пандемии кабмин поддерживал бизнес и рядовых россиян, после введения санкций помогал экономике адаптироваться.
«С основными вызовами, по мнению многих экспертов, мы справились», — сказал премьер-министр, поблагодарив за проделанную работу членов правительства за участие.
Некоторые решения и документы, по его словам, пришлось принимать в считаные дни и часы. Давление на Россию, добавил Мишустин, вряд ли ослабнет в ближайшее время, поэтому важно продолжить ответственную бюджетную политику и сохранить стабильность финансовой системы.
Санкции помогли стране найти новый дешевый способ экспорта нефтепродуктов в Иран, сообщило Nation News. Она наладила транзит по железной дороге через Казахстан и Туркмению.
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