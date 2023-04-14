Деньги 14 апреля 2023, 14:39 Экономика России справилась с последствиями санкций и пандемии Мишустин: экономика России благодаря кабмину справилась с вызовами санкций и пандемии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Со второго полугодия 2022 года экономика России показала рост. Благодаря слаженным действиям правительства она справилась с вызовами санкций и пандемии, заявил на заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития премьер-министр Михаил Мишустин. Его процитировал ТАСС.

Спад экономики в 2022 году он назвал неизбежным, но умеренным. Со второго полугодия она вернулась к траектории роста, ВВП превысил показатели 2019 года.

Реклама

Мишустин подчеркнул, что последние три года оказались трудными. В период пандемии кабмин поддерживал бизнес и рядовых россиян, после введения санкций помогал экономике адаптироваться.

«С основными вызовами, по мнению многих экспертов, мы справились», — сказал премьер-министр, поблагодарив за проделанную работу членов правительства за участие.

Некоторые решения и документы, по его словам, пришлось принимать в считаные дни и часы. Давление на Россию, добавил Мишустин, вряд ли ослабнет в ближайшее время, поэтому важно продолжить ответственную бюджетную политику и сохранить стабильность финансовой системы.

Санкции помогли стране найти новый дешевый способ экспорта нефтепродуктов в Иран, сообщило Nation News. Она наладила транзит по железной дороге через Казахстан и Туркмению.