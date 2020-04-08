ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Международное ведомство обязало Украину исполнить решение в пользу России в споре по энергокорректировкам, сообщило Минэкономразвития. Как заявили в ведомстве, если Украина не исполнит решение в срок, то у России автоматически появится право на компенсацию, либо приостановление уступок по украинским товарам.

Вместе с тем, арбитр ВТО принял во внимание и ситуацию с мировой пандемией, которая может замедлить работу органов государственной власти Украины.

В сентябре 2019 года ВТО признала, что нельзя вводить антидемпинговые пошлины на основании того, что в России энергоносители дешевле. Поводом для спора были украинские пошлины в 36% на российский нитрат аммония, который используется как азотное удобрение.

Ранее Украина пыталась обжаловать решение, но проиграла дело.

В июле 2014 года Украина повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России более чем в три раза, а также продлила их срок действия еще на пять лет. Спустя год Россия в 2015 году подала иск в ВТО, оспаривая украинскую информацию по энергокорректировкам.