Россия выиграла спор с Украиной по энергокорректировкам

«Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России», — указано в сообщении.

Москва посчитала необходимым оспорить методику, которую применяли для расчета себестоимости российской продукции. Суть корректировки в том, что вместо внутрироссийских цен на энергоносители использовали цены на рынках третьих стран. В результате третейская группа согласилась с большинством претензий России в адрес Украины. Эксперты признали, что в действиях Киева есть нарушения норм ВТО.

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Украине в итоге было предписано устранить нарушения. Киев не согласился с решением третейской группы и подал апелляцию.

В апелляции выводы третейской группы были оставлены без изменений. Таким образом, победа России в споре была подтверждена и закреплена.

«Рассчитываем, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств», — добавили в российском министерстве.