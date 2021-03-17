Власти раскрыли будущее льготной ипотеки

Вопрос продления программы льготной ипотеки находится на рассмотрении правительства. Также изучается возможность расширить выдачу льготных кредитов семьям с детьми. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что сейчас рассматриваются разные варианты. Среди них увеличение сроков выдачи льготных кредитов, упор на социальный аспект, выдача ипотеки на строительство частных домов.

«До 1 июля, когда заканчивается эта программа, точнее, даже раньше, примем все решения по дальнейшим действиям правительства в этом направлении», — заявил министр.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру правительства Михаилу Мишустину и главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной до 31 марта подготовить предложения по программе льготных кредитов на покупку жилья для семей, где есть двое и более детей.

Запущенная в прошлом году программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых завершится 1 июля 2021 года. За постепенное сворачивание проекта выступил Центральный банк. В регуляторе отметили, что низкие ставки по жилищным кредитам привели к подорожанию жилья в крупных городах.

В качестве альтернативы льготную ипотеку предложили сохранить только в регионах с дефицитным бюджетом, чтобы там могли развивать свой рынок жилья.