Программу льготной ипотеки для семей с детьми разработают в России

Предложения по реализации программ льготной ипотеки поручил президент России Владимир Путин председателю правительства Михаилу Мишустину и главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной. Как сообщила пресс-служба Кремля, особое поручение российский лидер дал по снижению ставки ипотечного кредита для семей с двумя и более детьми.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в сообщении.

Свои предложение главы кабмина и Центробанка должны представить до 31 марта.

Запущенная в прошлом году программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых завершится 1 июля 2021 года. За постепенное сворачивание проекта выступил Центральный банк. В регуляторе отметили, что низкие ставки по жилищным кредитам привели к подорожанию стоимости жилья в крупных городах.

В качестве альтернативы льготную ипотеку предложили сохранить только в регионах с дефицитным бюджетом, чтобы там могли развивать свой рынок жилья. По прогнозам экспертов, после отмены льготной ставки она вернется к средним показателям на рынке, который составляет сейчас от 7,5 до 8%. Как следствие упадет ажиотажный спрос на квартиры, а с ним и цены на жилую недвижимость.