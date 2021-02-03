Льготная ипотека вышла на финишную прямую. Россиян ждут новые ставки и цены на жилье

Программа льготной ипотеки должна официально завершиться 1 июля 2021 года. За постепенное сворачивание проекта выступил Центробанк. Регулятор отметил, что низкие ставки на жилищные кредиты привели к повышенным рискам и подорожанию жилья в крупных городах, что приведет к дисбалансу на рынке. В Госдуме предложили альтернативу полной отмене: сохранить льготную ипотеку в регионах с дефицитным бюджетом, чтобы они могли развивать свой рынок жилья.

Неравные доли

Главная задача программы льготной ипотеки — развивать жилищное строительство во всех регионах России. Но получилось так, что жители мегаполисов стали использовать ипотечные займы для инвестиций в недвижимость. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Представитель регулятора отметила, что программа потеряла свой социально направленный статус по обеспечению россиян доступным жильем. Повышенный спрос привел к тому, что выросли цены на новостройки в крупных городах, а это свело на нет низкие ставки ипотеки.

«В результате не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — привело слова Даниловой РИА «Новости».

Представитель регулятора отметила, что выход — в сохранении программы только в субъектах, где ситуация с жильем остается сложной.

С такой позицией согласился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что продлить программу льготной ипотеки нужно для регионов с дефицитным бюджетом, чтобы за счет федеральных денег стимулировать строительный сектор.

Москва и субъекты-доноры могут воспользоваться собственными ресурсами для льготного кредитования. Депутат Аксаков отметил, что столичные льготы и пониженные ставки на ипотечные кредиты привлекают в Москву жителей других регионов, что в корне неправильно.

«Халява при ожидании инфляции»

Доля ипотечных сделок в Москве составляет 60% от всех контрактов по покупке жилья. Покупатели пользуются низкой процентной ставкой, пока сохраняется такая возможность. Об этом «360» рассказал эксперт по вопросам недвижимости Юрий Кочетков.

Он отметил, что в случае завершения программы рынок продажи жилья ждет стагнация в условиях уже выросших цен на недвижимость из-за большого спроса.

«Люди понимали, что 6,5% — это халява при ожиданиях инфляции порядка 10%, поэтому многие постарались в этот вагончик запрыгнуть всеми способами. Но сейчас эта программа сворачивается при новом уровне цен, которые учли повышение доли ипотеки», — сказал эксперт.

Он отметил, что стагнация приведет к остановке цен на жилую недвижимость. В случае, если произойдет какое-то непредвиденное событие на рынке, стоимость новостроек пойдет вниз. Исправить это можно будет только возвращением ставки на уровень 6-6,5%.

Люди отказываются от покупки

По словам Юрия Кочеткова, количество сделок по покупке квартир в январе 2021 года уже стало снижаться по сравнению с первым месяцем 2020 года. Девелоперы уже пытаются исправить ситуацию. Одна из фирм предложила новым клиентам скидку в 7%. В прошлом году на такие благотворительные акции застройщики не шли.

По оценке эксперта, общее падение количества сделок может составить более 20%. В эту долю входят только те, кто воспользовался льготной ипотекой.

«Дополнительным процентом потерь станут те, кто покупал квартиры в живых деньгах. Они не могут финансово потянуть новые цены, но при этом и торопиться с заключением сделки не будут. Уйдет большая конкуренция за хорошие квартиры со стороны ипотечников», — поделился Юрий Кочетков.

Когда брать квартиру?

Эксперт подчеркнул, что тем, кому действительно нужна квартира, лучше взять ипотеку по льготной ставке сейчас. По прогнозам, в этом году будет инфляция. Цены на ряд товаров уже пошли вверх, и они потянут за собой все остальные рынки.

Даже на том уровне цен, который сейчас есть, надо это делать. Если вы сейчас купите на старой ипотеке квартиру, это будет в любом случае выгоднее, чем в новой ипотеке через полгода-год с новыми ценами Юрий Кочетков эксперт по вопросам недвижимости.

Эксперт предупредил, что в случае отмены льготной ипотеки банки не будут повышать процент заемщикам, часть которого сейчас погашает государство.

«У нас действует подписанный по обычной ставке договор. Но при этом отдельно оформляется компенсация выплаты банку от государственного оператора. То есть клиент вносит 80% платежа, а 20% добавляет государство», — пояснил он выстроенную систему.

Единственное, заемщик рискует, если правительство прекратит выплату компенсаций в связи с нехваткой денег в бюджете. Но как будет в действительности, пока не известно, потому что подобная льготная ставка действует в жилищном секторе впервые. Даже если это произойдет, банк пойдет заемщику навстречу и предложит реструктуризацию кредита. Ежемесячные выплаты останутся на прежнем уровне, но срок погашения кредита увеличится на несколько лет.

Ипотечные рекорды

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых стартовала в России в мае 2020 года. Изначально ее планировали завершить до конца октября, но после продлили до 1 июля 2021 года.

Воспользоваться такой ставкой можно будет до 1 июля 2021 года. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут приобрести жилье в новостройке при кредите не более 12 миллионов рублей. В других регионах стоимость квартиры должна быть не более шести миллионов рублей.

По данным компании «Дом.РФ», в 2020 году банки выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка. Это стало возможным благодаря снижению ставок по рыночным кредитам до 8% и программе льготной ипотеки, где граждане брали займы под 6,5%.

Все эти факторы также поддержали спрос на новостройки и позволили девелоперам увеличить предложения. Во второй половине 2020 года количество введенных новых многоквартирных домов увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.