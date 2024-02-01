Деньги 01 февраля 2024, 11:32 Власти обяжут банки выявлять нерезидентов по геолокации и сообщать в налоговую «Известия»: Минфин обяжет банки выявлять нерезидентов по геолокации

Читать 360tv в

Налоговое резидентство клиентов российских банков предложили определять по геолокации при открытии приложения. Минфин призвал обязать кредитные организации проверять своих клиентов постоянно, а не единожды, сообщили «Известия».

Министерство разработало проект постановления правительства. Оно предложило изменить положение о действиях банков при определении налогового резидентства своих клиентов. Их обяжут постоянно проверять геолокацию при открытии онлайн-банкинга, вместо того чтобы единожды, при заключении договора, запрашивать статус резидента, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Реклама

«Затем, если банк выявит признаки, что человек, возможно, живет за границей, у него нужно дополнительно запросить документы о резидентстве. Эту информацию требуется передать в ФНС», — сказал он.

Постановление обсудят с другими ведомствами и участниками рынка, сообщили в пресс-службе Минфина. Его смогут доработать и принять либо признать нецелесообразным и отказаться.

Госдума приняла закон о конфискации имущества за публичную дискредитацию армии. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что дополнительное наказание ввели по запросу самих россиян.